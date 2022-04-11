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زراعة الشيوخ تستكمل دراسة ملف الأسمدة..والجبلى يطالب بتوريد 330 ألف طن للجمعيات شهريا «صور»

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أعلن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عن استكمال اللجنة دراسة ملف الأسمدة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزراء المختصين. 

دوت الخليج 

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الجبلى يطالب بتوريد 330 ألف طن للجمعيات شهريا

جاء على هامش اجتماع اللجنة مساء اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب بشأن ضوابط تغطية الترع والمصارف. 

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وقال الجبلى، ان الهدف من الاجتماع هو استكمال بعض النقاط في دراسة ذلك الملف الهام، لاسيما فيما يتعلق بالكميات الموردة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، لمنع حدوث أزمة في الموسم الزراعى الجديد.

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وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، : لابد من زيادة الكميات الموردة لمخازن الجمعيات منعا لحدوث أزمة، كما نطالب بتوزيع تلك الكميات  على جميع الاراضى بغض النظر عن حجم الحيازات  .

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وأشار الجبلى، إلى أنه وفقا لتقديرات وزارة الزراعة، فنحن نحتاج أربعة ملايين طن من الأسمدة سنويا، ونحو ٣٣٠ ألف طن شهريا، وأن وفقا للوضع الحالي، فيوجد عجز بنسبة نحو ٢٥ في الماية من الكميات المستهدفة من الأسمدة، وهو ما يؤدى الى زيادة السعر وخلق سوق سوداء. وتابع، لذلك نوصى باستلام وزارة الزراعة كميات لاتقل عن ٣٣٠ الف طن شهريا لسد ذلك العجز. 

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وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ان اللجنة ستعقد أيضا اجتماعا لدراسة نظم الرى الحديثة، ومدى الاستفادة منها لاسيما  فى الاراضى القديمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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