/691508/مكتوب-عليا-يحتل-المركز-الثالث-على-منصة-watch-it--والاختيار-في-القمة

احتل مسلسل مكتوب عليا الذي يشارك بطولته المركز الثالث على منصة wach It الرقمية وذلك بعد مسلسل الاختيار 3 الذي احتل المركز الأول وهو من بطولة الفنان أسر ياسين وأحمد السقا وكريم عبد العزيز، ثم مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة الفنان أحمد مكي بجانب رحمة أحمد الشهيرة بـ “مربوجة”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل نجاح مسلسل مكتوب عليا

وتدور قصة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في إطار تشويقي كوميدي، حيث أن الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

ويشارك في بطولة مسلسل مكتوب عليا أكرم حسني، بجانب عدد من النجوم منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا التي تقدم دور موظفة في البنك، يعجب بها أكرم حسني بمجرد رؤيته لها في البنك، ويحاول أن يتقرب منها بأي طريقة.

مسلسل الاختيار 3

أما عن الاختيار 3 يخوض بطولته كلا من الفنان ياسر جلال وأحمد السقا، جمال سليمان، وهيدى كرم، خالد زكي، منى عبد الغني، سمر مرسي، نور محمود، مفيد عاشور، خالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وصبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، أمير المصري، محمود البزاوي، نادية رشاد، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف وهم محمد على رزق، أشرف زكي، حسنى شتا، دنيا المصري، وآدم الشرقاوي، وهشام إسماعيل، ومحمد العمروسي، وشريف خير الله، وأحمد وفيق، وصبحي خليل، وأحمد بدير وناردين عبد السلام.

نهاية الحلقة التاسعة من مسلسل مكتوب عليا

وكانت قد انتهت الحلقة التاسعة من مسلسل مكتوب عليا بكلمات جديدة على يد جلجل الذي يذهب مسرعا الى مكتب بدوي بعدما علم بأن سلمى ستكون متواجده به، فيجد روقه تبلغه أنها ستذهب للعمل مع بدوي، فيصطحبها معه، في حين يحاول بدوي التلاعب بسلمي والتقرب منها في ظل غياب جلجل، الذي يرافق روقه في سيارته للذهاب إلى مكتب بدوي، فيجدها تقرأ الفاتحة مع بدوي.