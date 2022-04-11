المفتى: مستعدون لتدريب الطلبة التايلانديين على مهارات الإفتاء وَفق برامج تعدها الدار

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، استعداد دار الإفتاء لمزيد من التعاون مع تايلاند خاصة في مجال تدريب الطلبة التايلانديين واستقبالهم لتدريبهم على مهارات الإفتاء وَفق برامج تعدها الدار.

واستقبل مفتي الجمهورية، وفدًا تايلانديًّا برئاسة الشيخ ديريك بمونماليرت ممثل شيخ الإسلام في تايلاند؛ لبحث تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية وتايلاند، حيث تحدَّث علام عن عمق العلاقات التاريخية والتعاون بين مصر وتايلاند، واهتمام الدار باستقبال الفتاوى من الخارج، وكيف كانت جائحة كورونا فرصة حقيقية للتلاقي العلمي من خلال الاسئلة التي استقبلتها دار الإفتاء المصرية من مسلمي الخارج، كما استعرض طبيعة العمل بدار الإفتاء المصرية، وأنها أصبحت مصدرًا للإشعاع الإفتائي على مستوى العالم، مشيرًا إلى جهود الدار في خدمة الإسلام والمسلمين، وسبل مواجهة الجماعات الإرهابية والفكر المتشدد، وكذلك جهود الدار في تدريب الطلاب والأئمة من العاملين بالحقل الإفتائي وتأهيلهم لمواجهة الآراء المتطرفة والشاذة.

ولفت الدكتور شوقى علام إلي إحدى زياراته إلى تايلاند، وملاحظته للتنوع الديني الموجود هناك والعيش المشترك القائم بين أفراد الشعب، مؤكدًا أن مصر لديها أيضًا تجربة فريدة في العيش المشترك والتعددية الدينية، وهو الأمر الذي احتضنه الإسلام وأرسى مبادئه النبيُّ محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

تناول اللقاء أيضًا حديث المفتي عن مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة، الذي يعمل منذ سبع سنوات، وكيف أصبح أداةً رصدية وبحثية هامة لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، حيث يقدِّم الدعم العملي والفني والشرعي اللازم لتمكين المؤسسة الإفتائية من تحديد الظاهرة وبيان أسبابها وسياقاتها المختلفة، والأطراف الفاعلة فيها، ومقولاتها وادعاءاتها، وصولًا إلى تقديم أطر وأسباب علاج تلك الظاهرة.

من جانبه أثنى الوفد التايلاندي برئاسة الشيخ ديريك بمونماليرت ممثل شيخ الإسلام في تايلاند، على مجهودات الدار وفضيلة مفتي الجمهورية، خاصة في مجال تدريب الطلبة ونشر صحيح الفتاوى ومواجهة الفكر المتطرف، فضلًا عن الجهود المبذولة من قِبل الدار على المستويين الداخلي والخارجي، والآليات المبتكرة لتجديد الخطاب الديني، كما أبدى تطلعه لتوسيع أفق التعاون من خلال البرامج التدريبية التي تعدها الدار للتدريب على الإفتاء.

وفي نهاية اللقاء تسلَّم فضيلة مفتي الجمهورية من رئيس الوفد التايلاندي رسالة شيخ الإسلام في تايلاند، نقل من خلالها تحياته، وتهنئته لفضيلة المفتي بمناسبة شهر رمضان المبارك، مثمِّنًا الجهود الكبيرة التي يقوم بها فضيلة المفتي والمنهج والفتاوى العصرية التي تصدرها الدار والتي هي من الأهمية بمكان لاتخاذها ونشرها وتدريسها في البلدان التي يعيش فيها أقليات مسلمة ومنها مملكة تايلاند.