مصطفى مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر 27COP

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 27COP.

حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و/ سامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وذلك للمتابعة الدورية لمشروعات تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ، خاصة أعمال تطوير الطرق، والمطار، وخلافه، بما يضمن التجهيز الجيد لاستقبال ضيوف المؤتمر.

و نتائج المشاورات التي تمت خلال الفترة الماضية، والموقف التنفيذي للتحضير للمؤتمر على الصعيد الفني واللوجستي،و أوجه التنسيق التي تتم بين الوزارات والجهات ذات الصلة، ودور المجتمع الأهلي في هذا الإطار، فضلاً عن صياغة المبادرات التي يقترح طرحها خلال المؤتمر، وترتبط بملفات عدة على رأسها: الفقر المائي، وحماية المناطق الساحلية، وتنمية المدن المستدامة، وإدارة المخلفات.