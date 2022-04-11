عاجل.. السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وتم فى هذا الإطار عرض الموقف التنفيذى بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خصوصًا أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، ووجه الرئيس بتطوير الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخى والروحانى للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما فى ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

كما تم عرض الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعات المناسبات الملحقة بمسجد مصر، فضلا عن أعمال ربط مقر القيادة الاستراتيجية بالطرق والمحاور الرئيسية المحيطة.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك محاور النيل بالصعيد، بالإضافة إلى جهود تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضى الواقعة على جانبى المحاور والطرق الرئيسية وإقامة الخدمات المتكاملة بها، ووجه الرئيس بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية فى إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية وسلاسة انتقال المواطنين، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة، وكذلك الاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبى المحاور وتزويدها بجميع الخدمات.