محافظ قنا يسلم 6 جمعيات أهلية عقودا للتمويل متناهى الصغير

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمود العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، والمستشار حسام طلبة وكيل وزارة القوى العاملة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، وممثلى مديريات التموين والتضامن الاجتماعى والزراعة، وممثلى الجمعيات الأهلية الحاصلة على عقود التمويل.

وقال محافظ قنا إن الجمعيات التى تم تسليمها عقود التمويل هى: "جمعية تنمية المجتمع بنجع زيدان التابعة لمركز أبوتشت بقيمة 2 مليون جنيه، وجمعية الرعاية الاجتماعية بالمحارزة التابعة لمركز أبوتشت بقيمة 300 ألف جنيه، وجمعية رجال الأعمال للتنمية بفرشوط بقيمة 2 مليون و875 ألف جنيه، وجمعية تنمية المجتمع بأبومناع بحرى التابعة لمركز دشنا بقيمة مليون و500 ألف جنيه، وجمعية النداء بدشنا بقيمة 2 مليون و750 الف جنيه، وجمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة بمركز قنا بقيمة 2 مليون و750 الف جنيه، مشيرًا إلى أن الجمعيات الـ 6 التى تسلمت العقود، منها 5 جمعيات تعمل ضمن النطاق الجغرافى لمبادرة "حياة كريمة".

وأضاف أن تلك الجمعيات ستقوم بإعادة إقراض تلك الأموال للفئات المستهدفة، لتمويل مشروعات متناهية الصغر لرفع المستوى الاقتصادى لتلك الفئات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيدا بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، فى دعم المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال القروض الميسرة، مؤكدا أن تسليم العقود للجمعيات الأهلية يجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدنى للارتقاء بالمستوى المعيشى والاقتصادى والاجتماعى لمواطنى قرى "حياة كريمة"، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الاقتصادى للأسر المستهدفة.

من جانبه، استعرض محمود العمارى، جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خلال عام 2021 بقرى "حياة كريمة"، والتى شملت تمويل 2730 مشروعا بقيمة 65 مليونا و800 ألف جنيه، وفرت 4243 فرصة عمل منها 120 مشروعا صغيرا بقيمة 15 مليونا و800 ألف جنيه، و2610 مشروعات متناهى الصغر بقيمة 50 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم عقد 27 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز وتشجيع فكر العمل الحر، وتنظيم 6 دورة تدريبية لعدد 99 متدربا ومتدربة حول كيفية إعداد فكرة والبدء فى مشروع جديد، وكيفية تطوير المشروعات القائمة، مضيفا أن الجهاز نجح فى استصدار 157 رخصة نهائية، و157 رخصة مؤقتة.

كما استعرض ممثلو مديريات التموين والتضامن الاجتماعى والزراعة، وممثلو برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، جهود تلك المديريات بقرى "حياة كريمة" خلال العام الماضى، ففى قطاع التموين تم إنشاء 4 مراكز خدمات تموين مطورة، و3 مخازن، و17 منفذ "جمعيتى" لبيع السلع الغذائية، وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم تمويل 898 مشروعا ما بين (أسر منتجة، وتنمية المرأة الريفية، ودعم سبل العيش) بقيمة 4 ملايين و149 ألفا و500 جنيه، وفرت 898 فرصة عمل، وفى مجال القوى العاملة تم تنظيم 4 دورات تدريبية من خلال وحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 41 متدربا، كما تم توفير 4135 فرصة عمل على مستوى الـمحافظة بشركات القطاع الخاص بعقود محددة المدة، وفى قطاع الزراعة تم تمويل 226 مشروعا بقيمة 29 مليونا و600 الف جنيه ضمن مبادرة "إحياء تربية البتلو"، كما قام برنامج "مشروعك" بتمويل 258 مشروعا بتمويل 44 مليونا و600 الف جنيه وفرت 309 فرص عمل، بالإضافة إلى تمويل 30 مشروعا من خلال صندوق التنمية المحلية بقيمة 442 ألف جنيه، وفرت 30 فرصة عمل.