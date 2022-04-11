البابا تواضروس يستقبل أسقف إيبارشية الوادى الجديد والواحات

جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا أرسانيوس عدة تقارير شاملة، رعوية وإدارية ورهبانية ومالية بخصوص إيبارشية أبنوب وتوابعها، وناقش البابا تواضروس التفاصيل، تمهيدًا لترتيب لقاء لكهنة الإيبارشية، ولقاء آخر لرهبان الدير فى القريب العاجل.

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