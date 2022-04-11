محافظ الشرقية يوجه بالمرور على المعارض للتأكد من الالتزام بالأسعار

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطرى بالمرور اليومى على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، والتنبيه على البائعين أنه فى حالة عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





جاء ذلك خلال تفقده اليوم الاثنين معرض "أهلا رمضان" بمدينة ههيا، لبيع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة أمام المواطنين والمقدمة لهم بأسعار مخفضة عن السوق مشاركة من المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ورئاسة المركز وكبار تجار الجملة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم. وتجول المحافظ -حسب بيان- داخل أجنحة المعرض والمقام على مساحة 500 متر ويضم باكيات لبيع (لحوم طازجة - لحوم مجمدة - ملابس - مواد غذائية من سمن وزيت ودقيق وسكر وبلح - خضروات وفواكه) واستفسر من الباعة عن أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة.. مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين.

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