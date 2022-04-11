معلومات الوزراء: القاهرة فى المرتبة التاسعة ضمن أفضل المقاصد السياحية

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن القاهرة جاءت فى المرتبة التاسعة ضمن أفضل المقاصد السياحية لمحبى المدن وذلك من بين 25 مدينة على مستوى العالم.





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