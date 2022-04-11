عاجل- من العصر الرومانى.. اكتشاف أثرى جديد فى الإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بموقع تبة مطوح غرب الإسكندرية فى الكشف عن ورشة لصناعة الأوانى الفخارية "الأمفورات"، تعود لبدايات العصر الرومانى، أثناء أعمال الحفائر التى تجريها بالموقع.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الورشة المكتشفة تتكون من مجموعة من الأفران، نجحت البعثة فى الكشف عن اثنين منها محفورتين فى الصخر، أحدهما فى حالة جيدة من الحفظ له مدخل مقبى بالجانب الغربى كان يدخل من خلاله الفخارين إلى الفرن لرص الأمفورات، وبعد الإنتهاء من عملية الرص يتم سد المدخل بكتل الطين وبقايا شقف الفخار، وكان يتم إدخال الوقود عن طريق ممر منحدر محفور فى الصخر يقع إلى الأسفل من هذا المدخل.

وأضاف وزيرى، أن الدلائل الأولية تشير إلى أنه تم استخدام هذه الورشة فى عصور لاحقة حيث تم استغلال المساحة الشمالية منها لإنشاء فرن لتصنيع الجير ربما يؤرخ للعصر البيزنطى، ودمر جزء من هذا الفرن فى مرحلة لاحقة عند إعادة استخدام الموقع كجبانة فى العصور الوسطى، وعثر بالفرن على دفنتين إحداهما لسيدة حامل، لافتا إلى أن البعثة ستستكمل أعمال حفائرها بالموقع للكشف عن المزيد خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة نجحت كذلك فى الكشف عن مبنى آخر يقع إلى الجنوب من هذين الفرنين كان يستخدم على الأرجح لحفظ أوانى الاستخدام اليومى، وعثر بداخله على مجموعة كبيرة من أوانى الطهى وأوانى المائدة.

بالإضافة إلى الكشف عن مجموعة من الوحدات مبنية من الحجر الجيرى تؤرخ بالعصر البطلمى كانت تستخدم لأغراض مختلفة، منها واحدة كانت تستخدم كإقامة مؤقتة للعمال، وهى تتكون من ثلاث عشرة غرفة استخدمت بعضها لإعداد الطعام، وعثر بداخلها على مواقد وبقايا عظام حيوانات كبقايا عظام الخنازير والماعز والخراف وأسماك، كما استخدمت بعض الغرف الأخرى للتصنيع، وعثر بها على مصاحن ومدقات وأمفورات ومكاييل بأنواع مختلفة ومغازل، وغرفة أخرى ربما استخدمت لطهى الطعام وبيعه، وعثر بها على بقايا أمفورات محفوظ بداخلها عظام أسماك ومواقد لطهى الطعام وعدد كبير من العملات بأرضية الحجرة.

بينما استخدمت غرفة أخرى لإقامة الطقوس، وعثر بها على منصة مرتفعة عن أرضية الحجرة وعثر بها على بعض أجزاء لتماثيل تراكوتا فى حالة سيئة من الحفظ بعضها للمعبود حربوقراط وأخرى لملك مرتدى النمس الملكى.

وأشار الدكتور إبراهيم مصطفى رئيس البعثة، إلى أن البعثة نجحت كذلك فى الكشف عن مجموعة كبيرة من العملات تؤرخ أغلبها بالعصر البطلمى، ورممت البعثة عدد منها يظهر على البعض منه وجه الإسكندر الأكبر وعملة أخرى عليها وجه المعبود زيوس وأخرى عليها وجه الملكة كليوباترا.

كما عثرت البعثة على أجزاء من تماثيل التراكوتا لمعبودات وسيدات وتميمة تعلق للمعبود بس، والتاج الريشى الخاص بالمعبود بس وجزء من تمثال مرتبط بالخصوبة، بالإضافة إلى أجزاء من خطاطيف الصيد والتى مارسها سكان المنطقة، بالإضافة إلى مرساة إحدى المراكب.

وتم العثور على ما يقرب من مائة دفنة، بالإضافة إلى جبانة بنظام فتحات الدفن المحفورة فى الصخر، إلا أنها تعرضت للتدمير، الأمر الذى يؤكد أن الموقع تم استخدامه فى عصر أقدم من العصر الذى بنيت فيه ورشة الفخار.