/691506/النائب-محمد-الحسينى-بمناقشات-محلية-النواب-لأزمة-المخلفات-الصلبة-الرئيس-السيسى-حط-بولاق-الدكرور-على-الخريطة-فيديو-وصور

قال النائب محمد الحسينى، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،أن الرئيس عبد الفتاح السيسى متواجد دائما على الأرض ويرصد كل شيئ من خلال جولاته الميدانية، ومثل هذه التحركات تُشكل رسالة للجميع بضرورة أن يكون المسؤول دائما على الأرض ومتابعا لأعماله بشكل دقيق.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الشركة العربية للتصنيع.

وأضاف النائب محمد الحسينى، بأنه من خلال لجنة الإدارة المحلية نرصد كل الجهود التى تبذل من السلطة التنفيذية والحكومة فى ظل القيادة السياسية الحالية، ولكن لا يزال الأمر بحاجة إلى المزيد، مثلما يتم فى منظومة المخلفات والإدارة المحلية، مؤكدا على أن المواطن بحاجة لجهود أكبر، مشيرا إلى أنه لا ينكر حجم النجاحات التى تتم ولكن الآمال والطموحات تقول أننا لا نزال بحاجة إلى الكثير.

ولفت النائب محمد الحسينى إلى أن لجنة الإدارة المحلية المنوط بها متابعة كل هذه الجهود هى كتف بكتف مع الحكومة، ولديها رئيس يفرغ كل وقته من أجل مساندة جهود الحكومة التى تصب فى صالح المواطن فى نهاية الأمر، مشيرا إلى أنه فى ضوء كل هذه الجهود ليس من المنطق أن تظل منظومة المواقف بدون مردود حقيقى على أرض الواقع وداعم لموارد الدولة قائلا:" مينفعشى لحد دلوقتى يكون فيه بلطجى فى أى موقف ويثبت الناس عشان منظومة المواقف مش أفضل حاجة".

النائب محمد الحسينى بمناقشات محلية النواب لأزمة المخلفات الصلبة :الرئيس السيسى حط بولاق الدكرور على الخريطة «فيديو وصور»

وأكد وكيل أول لجنة الإدارة المحلية على أن المشكلة الأساسية فى أن المسئول المنوط به القيام بعمله ليس موجود على الأرض مثلما يفعل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قائلا:" رئيس جمهورية ورئيس وزراء ..ناس شقيانه بجد"، مشيرا إلى أن جميع المسؤولين لابد أن يكونوا على أرض الواقع دائما مؤكدا على أنه كنائب من أبناء المناطق الشعبية يدرك بقوة نظرة الدولة والقيادة السياسية للمناطق الشعبية والعمل على تطويرها مثلما يحدث لديه فى بولاق الدكرور والتى وضعها الرئيس السيسى على الخريطة بالإهتمام بها وأيضا بالوجود الحكومى والمسئولين الحكوميين بها أيضا وأخرهم رئيس مجلس الوزراء.