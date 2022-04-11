/691505/وفد-الإسكندرية-ينظم-دورة-رمضانية-بالعمجمي-لتشجيع-الرياضة

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الإسكندرية برئاسة النائب الوفدي سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ دورة رمضانية في منطقة العجمي، لتشجيع الأنشطة الرياضية بين الشباب خلال الشهر رمضان، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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وشارك بالدورة العديد من الفرق الشبابية بالوفد و المراكز الشبابية الرياضية.

وفد الإسكندرية ينظم دورة رمضانية بالعمجمي لتشجيع الرياضة

ومن جانبه، قال السيد سعيد سكرتير عام الحزب بالإسكندرية، إن الدورة شارك في رأيتها أحمد ناجى رئيس لجنة الدخيلة و خالد عيد نائب رئيس اللجنة بالإسكندرية و حمدي سعيد ضيف الله نائب رئيس لجنة الشباب.

وفد الغربية يوزع حقائب السلع الاستهلاكية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

وكانت قد قامت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الغربية برئاسة الدكتور محمد خليفة القائم بأعمال رئيس اللجنة بتوزيع عدد من حقائب السلع الاستهلاكية ضمن خطة دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وقال الدكتور محمد خليفة القائم بأعمار رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، إن مبادرة وفد الغربية تأتيت في إطار المساهمة في القضاء على ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع التجار، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وأوضح خليفة، أن اللجنة حرصت على حصر الأسر الأكثر احتياجًا لضمن وصول حقائب المبادرة للمحتاجين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة المصرية، وفي إطار تفعيل المشاركة المجتمعية للأحزاب.