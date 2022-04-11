/691504/حضور-جماهيري-كبير-مفاجأة-سارة-لجماهير-الأهلي-في-مباراة-الرجاء

كشف النادي الأهلي عن عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي و الرجاء المغربي في إطار مواجهات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في الفوز ووضع قدم قبل مواجهة المغرب ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي في مباراة ولرجاء

وعلم دوت الخليج أنه تقرر دخول 20 الف مشجع لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في إطار دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام مقسمة كالتالي :

٩ آلاف في الدرجة الثالثة يمين - ٩ آلاف في الدرجة الثالثة شمال - ٢٠٠٠ مشجع في المقصورة والدرجة الأولى ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر عبر شركة تذكرتي خلال الساعات المقبلة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين على ملعب السلام على أن تكون هناك احتمالية لزيادة الأعداد خلال الـ 48 ساعة القادميين.

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي، يوم السبت المقبل 16 أبريل في تمام الساعة العاشرة مساءً، بدلاً من بدلاً من التاسعة مساءً.

نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي يواجهه الرجاء المغربي فى لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاق اسطيف ضد الترجي التونسي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد ضد الوداد المغربي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

صن داونز يواجهة وبترو أتلتيكو ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جدول مواجهات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 14 – ويلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

انتهت أحداث مباراة ناديي المصري والأهلي، بفوز فريق النادي البورسعيدي بهدف مقابل لا شئ، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 13 من بطولة الدوري العام، لتكون الهزيمة الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم.

وباغت النادي المصري الفريق الأحمر بهدف لاعبه هيثم ليوني، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، واستمرت سيطرة الفريق الأخضر على معظم أحداث اللقاء، حتى أهدر فريق المصري هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 35، لولا تألق الشناوي، والذي حرم المصري من التقدم بالهدف الثاني.