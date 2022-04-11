/691499/مايان-السيد-عن-مشاركتها-في-الاختيار-3-فخورة-اني-كنت-بنت-الرئيس

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق ميان السيد عن دورها في الاختيار 3

شاركت مايان السيد صور لها من كواليس تصوير الاختيار 3، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “سعيدة و فخورة جدا بتقديم دور آيه بنت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و ليا شرف المشاركة في مسلسل كبير و ضخم زي مسلسل الاختيار”.

مايان السيد في الاختيار 3

وكانت قد شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3، ظهور الفنانة مايان السيد في دور ابنة الرئيس السيسي “ياسر جلال”، خلال أحداث العمل، رصدهم المسلسل في منزلهم وهما يتشاركان في تحضير الغذاء لتقول له ابنته عن سبب حرصه الدائم في يوم الجمعة ان يصنع الغذاء بنفسه، ليوضح لها بأن مساعدته لزوجته في اعمال المنزل واجبة ويجب ان تشعر بشئ من التقدير.

حوار مايان السيد في دور ابنة الرئيس مع والدها

وانتقل حوار الرئيس السيسي مع ابنته، وهي تعرب عن حزنها بسبب بعد أصدقائها عنها بسبب الشائعات المنتشرة عن انضمامه لجماعة الإخوان الارهابية خاصة وانه متدين بشكل كبير وحريص على الصوم والصلاة في معادها، ليجاوبها الرئيس السيسي قائلا: “هي الصلاة والصوم بقت حكر بس على الإخوان دا فكر رسخه الإخوان عشان يطلعوا نفسهم هما المتدينين بس”.

أبطال مسلسل الاختيار 3

جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 3 يخوض بطولته كلا من الفنان ياسر جلال وأحمد السقا، جمال سليمان، وهيدى كرم، خالد زكي، منى عبد الغني، سمر مرسي، نور محمود، مفيد عاشور، خالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وصبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، أمير المصري، محمود البزاوي، نادية رشاد، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف وهم محمد على رزق، أشرف زكي، حسنى شتا، دنيا المصري، وآدم الشرقاوي، وهشام إسماعيل، ومحمد العمروسي، وشريف خير الله، وأحمد وفيق، وصبحي خليل، وأحمد بدير وناردين عبد السلام.