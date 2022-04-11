حقوق إنسان الشيوخ توافق مبدئيًا على مشروع قانون«قادرون بإختلاف» لـ «مستقبل وطن» ..«صور»

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وافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ مبدئيًاعلى مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020، بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بعد إحالته من مجلس النواب لمجلس الشيوخ.

دوت الخليج

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاثنين شهدت تلاوة رسالة بشأن مشروع القانون واردة من رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى مجلس الشيوخ استنادًا إلى مواد الدستور وقانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتفويض مجلس النواب في 14 مارس 2021 في تحديد وإحالة مشروعا القوانين التي يرى أخذ رأي مجلي الشيوخ في شأنها.

وكان النائب أشرف رشاد الشريف وأكثر من 60 نائبًا من أعضاء حزب مستقبل وطن تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذي تضمن على استبدال مسمى صندوق دعم الأشخاص ذوي الاعاقة ليصبح صندوق قادرون باختلاف وتبعيته للرئيس الجمهورية مع جواز إنشاء فروع أخرى له.

حقوق إنسان الشيوخ توافق مبدئيًا على مشروع قانون«قادرون بإختلاف» لـ «مستقبل وطن»

وتضمن مشروع قانون حزب مستقبل وطن إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الاعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنياً، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتوفقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أضاف مشروع القانون إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14عضواً ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق لتمكينه من تحقيق أهداف إنشائه.