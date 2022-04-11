/691497/إليك-خطوات-الاستعلام-عن-المخالفات-المرورية-برقم-اللوحة

تتصدر المخالفا المرورية مؤشرات البحث في الوقت الحالي، حيث يرغب كثير من أصحاب السيارات الخاصة والنقل وغيرها من المركبات في معرفة خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية، وذلك دون اللجوء إلى الذهاب لنايبة المرور.

دوت الخليج

ويرصد موقع دوت الخليج في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية ٢٠٢٢

يمكن للاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحة، وذلك من خلال الدخول على موقع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ، من خلال الرابط التالي ، حيث يقدم لك مجموعة من الخدمات من بينها: (الاستعلام عن المخالفات المرورية - إصدر ملصق إلكتروني - تجديد رخصة مركبة - بدل فاقد رخصة المركبة - بدل تالف رخصة المركبة - التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة - بدل فاقد رخصة القيادة - بدل تالف رخصة القيادة- حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية- لوحتك).

بعدها يقوم من يرغب في الاستعلام عن مخالفات المرور، باختيار أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية، والتي تقوم بإدخاله على موقع النيابة العامة (خدمات المرور)، وذلك من خلال الرابط التالي ، بعدها تظهر لك مجموعة من الخدمات التي تقدمها نيابة المرور، من بينها الاستعلامات، والتصالح الفوري والدفع والتظلمات وخدمة متابعة الطلبات.

يقوم المستفيد من الخدمة بالضغط على أيقونة الاستعلامات، حيث تظهر لك بعدها المخالفات بنوعيها، (مخالفات رخص المركبات) و (مخالفات رخص القيادة).

أولا- مخالفات رخص المركبات:

لمعرفة مخالفة رخصة المركبات، تقوم بالدخول على الأيقونة الخاصة بها، وإدخال رقم الرخصة، لتظهر لك بعدها إجمالي المخالفات الموقعة على رخصة المركبة.

ثانيًا- مخالفات رخص القيادة

أما فيما يخص الاستعلام عن رخص القيادة يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، وتسجيل بعض البيانات التي يطلبها منك الموقع، وهي: (رقم الرخصة - نوع الترخيص - المحافظة - وحدة الترخيص)، لتظهر بعدها أيضًا إجمال المخالفات الموقعة على رخصة القيادة.

ويتيح موقع النيابة العامة أيقونة لتقديم الدعم لمن يواجه أي مشكلة، وبالضغط عليها، يطلب منك مجموعة بيانات، منها (نوع المشكلة - البريد الإلكتروني - رقم تلفون - رقم الرخصة - وصف المشكلة)، بعدها يطلب منك الموقع إدخال كود ثم تقوم بعدها بتقديم طلب الدعم المراد الحصول عليه.