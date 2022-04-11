/691489/تعرف-على-مواعيد-مترو-الأنفاق-في-رمضان-2022

يبحث كثير من مرتادو مترو الأنفاق، في الوقت الحالي عن المواعيد الجديدة للتشغيل في شهر رمضان، والتي تختلف كالعادة عن غيرها من الأيام العادية، وذلك بسبب الظروف المصاحبة لشهر رمضان الكريم ووجود المواطنون لساعات متأخرة من الليل في الخارج، سواء للاستمتاع بليالي رمضان أو من أجل العمل الذي يزداد في ليل رمضان.

دوت الخليج

ويرصد موقع دوت الخليج في السطور التالية، التفاصيل الكامل التي تخص:

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2022

وفقًا لما أعنت عنه الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق..

من منطلق حرص القائمين على تشغيل مترو الأنفاق، وضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب، خاصة خلال شهر رمضان، فقد أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن مواعيد جديدة للتشغيل خلال شهر رمضان، والتي تضمنت مدة ساعات التشغيل إضافة إلى زيادة عدد الرحلات يوميًا.

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2022 وتبدأ المواعيد التشغيلية، وفقًا لما أعلنت عنه الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق كالتالي: - من المحطات الإنتهائية في الساعة 5:15 صباحًا، طوال العام، ومواعيد آخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني. - يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:18 صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا. - الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40صباحا، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 صباحًا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 صباحا.

زيادة عدد الرحلات ومن المقرر زيادة عدد الرحلات بالخطين الأول والثاني بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ 1220 رحلة يوميا، وذلك بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل، مروروا بأوقات الذروة والدفع بجميع القاطارات المكيفة، لمواجهة الطقس الحار، وذلك تسهيلا وتييرا على جميع مرتادي مترو الأنفاق.

وتقسم الرحلات بين الخطوط كالتالي: - الخط الأول ما بين محطتي حلوان والمرج الجديدة إلى 510 رحلة. - رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة والمنيب إلى 610 رحلة.