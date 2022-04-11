إعلان أسماء الفائزين فى المرحلة الثانية من المسابقة البيئية الشهرية ”...

وزيرة البيئة : المسابقة البيئة تحث المواطنين على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون.

أعلنت وزارة البيئة أسماء الفائزين فى المرحلة الثانية من المسابقة البيئية الشهرية التى أطلقتها وزارة البيئة للجمهور على الموقع الالكترونى للوزارة بالتعاون مع شركة سانوفى مصر تحت عنوان " صحتنا من صحة كوكبنا "

، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفى مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، بهدف المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "إتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها، وسيتم تسليم الفائزين للجوائز خلال إحتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة العالمى شهر يونيو القادم،بعد قيامهم بالإمضاء على إقراراً بالاستلام وبأن الفائز لن يشارك خلال المراحل القادمة من المسابقة لإتاحة الفرصة لفائز اخر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المسابقة تأتى فى إطار استعدادت مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وشركة هيلث كير " تلفست " والذى بموجبه تتعاون الشركة مع وزارة البيئة من خلال القيام بتنظيم مسابقة بيئية بهدف رفع الوعي بالتغيرات المناخية والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون ، مشيرةً إلى أن جوائز المسابقة من الدراجات تعكس الإهتمام بالبيئة وتلقى الضوء على أهمية وسائل النقل المستدام فى الحفاظ على البيئة وتقليل الإنبعاثات.

وأشارت وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمعلومات قامت بعمل نموذج المسابقة والتسجيل على نماذج جوجل، التى تتميز بالأمان والمرونة وتقديم احصائيات مختلفة ، ثم يتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة والإعلان عن المسابقة على الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة .

وأوضحت فؤاد أن المسابقة شملت مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة أمراض الحساسية ، حيث تضمنت المسابقة سؤالاً شهرياً ،قام المتسابقين بالإجابة عليه على الموقع الالكترونى للوزارة و تم تقييم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين، ومن المقرر توزيع عدد 2000 دراجة هوائية مقدمة من تلفاست إحدى منتجات شركة سانوفى مصر على الفائزين طوال مدة المسابقة.

كما أوضحت الوزيرة أن عدد المشاركين في المرحلة الثانية من المسابقة وصل إلى حوالى 2077 فرد يمثل الذكور منهم نسبة 56.6% والاناث 43.4% كما جائت مشاركة الاجابات الصحيحة 1804 اجابة بنسبة 86.9% صحيح والخاطئة بواقع 273 اجابة خاطئة بنسبة 13.1% ، مشيرةً إلى مشاركة المتسابقين من جميع المحافظات مع ارتفاع مؤشر مشاركة المحافظات الحدودية وجاء ترتيب المحافظات في المشاركة تترأسها محافظة القاهرة بنسبة ثم الجيزة ثم القليوبية ثم الاسكندرية ثم البحيرة ثم قنا تليها باقي المحافظات .

جديراً بالذكر أنه هناك مجموعة الآليات التى يتم من خلالها إختيار الفائزين ، حيث يتم تصدير بيانات المسجلين من نموذج جوجل على ملف اكسيل يحتوي على كافة البيانات التي تم ادخالها ويقوم النموذج بالتفريق بين الاجابات الصحيحة والخاطئة حيث يمكن تصدير قائمة بالاجابات الصحيحة فقط ولايقوم النموذج بمراجعة البيانات المكررة أو المغلوطة أو المنقوصة بل يتم ذلك بطريقة يدوية حيث يتم تطبيق بعض الفلاتر على البيانات لإزالة المكرر منها واستبعاد من هم دون السن واستبعاد البيانات الناقصة، ثم بعد ذلك يتم عمل معادلة بداخل برنامج اكسيل حيث يقوم بزيادة خانة يوضع بها قيم عشوائية للاشخاص حيث تكون هذه القيمة هي رقم عشري ما بين الصفر والواحد الصحيح مثل (0.299970472) ثم يتم ترتيب الارقام العشوائية تصاعدي أو تنازلى وأخذ أول 100 اسم في القائمة لتحقيق العشوائية في السحب .

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