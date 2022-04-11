الاختبارات التدريبية الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى (س و ج)

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا فى إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وحرصا على مصلحة الطلاب فى التدريب على الامتحانات الإلكترونية.

وفى السطور التالية يجيب "دوت الخليج" عن الأسئلة التى تتعلق بعقد التدريب ونظام الامتحان، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

فى كم مادة يعقد التدريب؟

يعقد التدريب فى 5 مواد فقط، بواقع مادتين لكل صف دراسى وشعبة "الصف الأول: فلسفة وأحياء، الصف الثانى علمى: رياضيات وأحياء، الصف الثانى أدبى: رياضيات وجغرافيا".

ويؤدى كل طالب تدريبا واحدا الأسبوع وفقا للجدول التالى:

- الإثنين 18-4-2022: فلسفة للصف الأول الثانوى.

- الثلاثاء 19-4-2022: رياضيات "علمى وأدبى" للصف الثانى الثانوى.

- الثلاثاء 26-4-2022: الأحياء للصف الأول الثانوى.

- الأربعاء 27-4-2022: أحياء "علمى" وجغرافيا "أدبى" للصف الثانى الثانوى.

ماذا عن الطلاب المسيحيين؟

فى البداية وضعت وزارة التربية والتعليم، جدولا للتدريب خلال الفترة بين 17 و20 إبريل، ونظرا لتزامن هذه الأيام مع أسبوع الآلام لدى المسيحيين، وهو أسبوع يمتلء بالمناسبات الدينية لديهم ويسبق عيد القيامة الذى يحل فى 24 أبريل، عدلت الوزارة الجدول ليبدأ التدريب اعتبارا من 18 إبريل ويجرى على أسبوعين بواقع يوم واحد فى الأسبوع لكل طالب.

أين يعقد التدريب؟

يعقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسى، وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسى.

وماذا عن المدارس غير المتصلة بالإنترنت؟

بالنسبة للمدارس الخاصة والحكومية غير المتصلة بالإنترنت، يستخدم الطلاب أى إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وتتولى كل مدرسة من هذه المدارس، تسليم كود الاختبار للطلاب، ويحظر إرسالها لأى طالب خارج المدرسة.

وماذا عن المنهج الذى يؤدى فيه الطلاب التدريب؟

يؤدى الطلاب التدريب فيما دروسه خلال الشهر الأول فقط من الفصل الدراسى الثانى.

أسئلة الاختبار موضوعية أم مقالية؟

يتضمن الاختبار التدريبى الأسئلة الموضوعية والمقالية، ويجيب عنها الطالب خلال ساعة.

هل هناك إجراءات على الطلاب اتباعها قبل بدء الامتحان؟

على الطلاب تحديث أجهزة التابلت الخاصة بهم، والتأكد من شريحة البيانات، وأيضا إحضار القلم مع التابلة للإجابة عن الأسئلة المقالية.

وبدأت الوزارة فى إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على أجهزة التابلت منذ الأسبوع الماضى.

هل يترتب على هذا التدريب أى درجات؟

لا، هذه الاختبارات هدفها التدريب فقط على استخدام التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، وليست إلزامية ولا عليها درجات، لكن وزارة التربية والتعليم تنصح الطلاب بحضورها للاستفادة من التدريب.