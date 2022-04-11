توقيع بروتوكول لإنشاء كنيسة ضمن مشروع «معًا» لتطوير العشوائيات بأبو قرن

جدة - نرمين السيد - وقع نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين بروتوكول تعاون، مع مؤسسة "معًا" لتطوير العشوائيات لإنشاء كنيسة باسم "السمائيين" لخدمة منطقة عزبة أبو قرن (سابقًا) ضمن مشروع تطوير العشوائيات.





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