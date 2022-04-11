رئيس الوزراء يستعرض مقترحا لتطوير المنطقة الغربية بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض مقترح مشروع "العلمين ريفيرا" السياحى بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى عدد من المكاتب الاستشارية والشركات المصرية والعالمية.





وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض مشروع "العلمين ريفيرا"، المُقدم من ممثلى عدد من الشركات المصرية والأجنبية، حيث يعد المشروع بمثابة وجهة سياحية للساحل الشمالى على مدار العام، ويشمل إقامة 10250 غرفة فندقية، و3975 شقة فندقية، ويوفر المشروع 30 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن المخطط الرئيسى للمشروع تم إعداده بالتعاون مع عدد من الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية الكبرى المتخصصة فى مجال التطوير السياحى والفندقى.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المخطط الرئيسى للمشروع، المقترح إقامته على مساحة نحو 10 ملايين م2، حيث إنه من المقرر أن يضم المارينا، ومنطقة ترفيهية للأسر، وأماكن لممارسة الرياضات المائية، وأندية الشواطئ، وأندية الجولف، ومحلات التجزئة والمطاعم، كما يشمل المشروع إقامة مدينة طبية، ومركز استشفاء، وكذا مركزا للإبداع والتعليم، يضم مدرسة دولية، وقاعة مؤتمرات.

وتضمن العرض الإشارة إلى أن المشروع يستهدف إضافة عدد من خيارات الضيافة المتميزة لتأكيد مكانة "العلمين ريفيرا" كوجهة عالمية المستوى، من خلال إنشاء مجموعة من الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية المصممة بشكل مبتكر فى الساحل الشمالى، منها على سبيل المثال فنادق: "ماريوت"، و"أكور"، و"روتانا"، والتى بدأ بالفعل التعاون معها، حيث ستقوم هذه الشركات بدور المشغل للفنادق التى سيتم إنشاءها بالمشروع.

وفى ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالمقترح، موجها بدراسته، كما طلب تقديم مزيد من التفاصيل حول المشروع، مؤكدا أن أهم ما يميز المشروع هو التزام مُقدمى المشروع بتشغيل الفنادق، أو المراكز الخدمية والترفيهية المقترحة بالمشروع.