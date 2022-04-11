/691495/موضوع-مهم-هالة-صدقي-تشيد-بـ-مسلسل-فاتن-أمل-حربي

حازت قصة مسلسل فاتن أمل حربي الذي تخوض به الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني لعام 2022، على إعجاب الفنانة هالة صدقي، حيث أعربت عن ذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير اشادة هالة صدقي لـ مسلسل فاتن أمل حربي

نشرت هالة صدقي صورة لابنة نيللي خلال أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، وهي تحول اسمها من والدها لوالدتها، وعلق عليها قائلة: “ده موضوع مهم وهو قرار الطفله نفسها لتغيير اسمها علي اسم الام ، رافضه وجود اي شئ يربطها بأبوها حتي لو كان اسمه”.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

جدير بالذكر أنه تدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم في إطار اجتماعي درامي، حول مأساة «فاتن» والتي تلعب دورها نيللي كريم، مع زوجها ومشاكلها الزوجية معه لتقرر الانفصال عنه، ظنًا منها أنها نجحت في القضاء على مشكلاتها، لكنها تواجه أزمات أخرى ببعض بنود قانون الأحوال الشخصية، والتي تقرر حرمانها من ابنتيها في حال زواجها من شخص أخر، ومن ثم تتصاعد الأحداث.

موعد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ويشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي نخبة من الفنانين، من بينهم نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويُعرض على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية: العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً، ويأتي ميعاد الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، فيما يُعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

جدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم تألقت في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «ضد الكسر» والتي تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، حولى «سلمى» التي تعاني من تجاهل زوجها وتعدد علاقاته النسائية، مما يخلق مشاكل تدفعها إلى التخطيط لانتقام منه، وكان يحمل المسلسل في البداية اسم «طبع الحياة»، قبل تغييره إلى «ضد الكسر».