/691490/تعليم-المنوفية-تعلن-جداول-امتحانات-الفصل-الدراسي-الثاني-لصفوف-اللنقل-والشهادة-الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، اليوم الاثنين، جداول سير امتحانات الدور الأول من العام الدراسي 2021 /2022 لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والشهادة الإعدادية العامة والمهنية ومدارس التربية الخاصة والنقل للتعليم الفني ومدارس التعليم المجتمعي ( الفصل الواحد )

دوت الخليج

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، عن جدول سير امتحان الشهادة الإعدادية العامة للطلبة المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022 بعذر قبلته جهة الإدارة بعد تقديم المستندات الدالة على العذر حيث تقر عقد امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022 في لجنة واحدة ومقرها مدرسة السلام الابتدائية بشبين الكوم أمام ديوان المديرية بدء من يوم السبت الموافق 16 ابريل الجاري حتى الخميس الموافق 21 من ابريل 2022 ووفقا للجدول المرفق .

وبخصوص جدول سير امتحانات الدور الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام فستعلنه الوزارة .

كان قد التقى هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية طلاب التربية الفكرية والدمج فريق التربية الخاصة المشارك في فعاليات مسابقة العروض المسرحية ومسابقات الرسم على مستوى الجمهورية قبل سفره للقاهرة لتمثيل تعليم المنوفية في فعاليات المسابقة التي تنظمها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بمقر المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الأسكندرية خلال الفترة من 10 : 13 ابريل الجاري.

تعليمات الإجراءات الاحترازية والوقائية من عدوى فيروس كورونا

وخلال اللقاء حرص وكيل المديرية على مراجعة تعليمات الإجراءات الاحترازية والوقائية من عدوى فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب والمشرفين عليهم .