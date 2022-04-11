/691487/مصطفى-درويش-ضيف-على-برنامج-العرافة-رمضان-2022

تستقبل الاعلامية بسمة وهبة في الحلقة العاشرة من برنامج العرافة في رمضان 2022، الفنان المتألق مصطفى درويش الذي أثار الجدل في الفترة الماضية بامتناعه عن تقديم فيلم “الملحد” الذي ينتجه الاعلامي ابراهيم عيسى.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حلول مصطفي درويش ضيف على برنامج العرافة

يكشف مصطفى دوريش خلال ضيافة مع الاعلامية بسمة وهبة الذي تقدمه عبر قناة المحور في تمام الساعة 6:20 يوميا وطوال شهر رمضان 2022، عن تفاصيل مشاجرته مع الفنانة الكبيرة شيرين رضا، وسبب اعتذاره عن فيلم الملحد الذي من المقرر أن ينتطلق عرضه في الفترة القليلة المقبلة، فضلا عن أسرار جديدة يكشفها لأول مرة في حياته الفنية والشخصية.

أزمات مصطفى دوريش في الوسط الفني

تصدر مصطفى درويش مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بسبب مروره بعدد من الازمات المتتالية بدأها باعتراضه على تقديم فيلم “الملحد”، فكتبت مصطفى دوريش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قررت أنا مصطفي درويش مقاطعه أي برنامج لإبراهيم عيسي، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه أربع أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسي».

وتابع: «واضح أن الحرب دي ممنهجة وأنا ماقبلش أبدًا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون ايه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده».

أزمة مصطفى دوريش مع شيرين رضا

وكانت الأزمة الثانية عندما ظهرت الفنانة شيرين رضا في الإعلان التشويقي لبرنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة قناة «القاهرة والناس»، وهي تنكر معرفتها بمصطفى درويش، فحينما تم سؤالها من قبل أسما عن انسحاب مصطفى درويش من فيلم «الملحد» كان ردها: أنا معرفش الممثل ده بصراحة، وأشارت أنه ممثل مغمور، ليرد عليها درويش قائلا: “ معلش السن ربنا يديكي الصحة وفي فرق بينا أجيال كتير هتعرفي مين ولا مين”.

وأوضح سبب منشوره قائلا: “: اللي بيحب يفهم بيفهم واللي بيحب يظيط بيظيط وخلاص أنا لا بسخر ولا أقدر أسخر من سن حد، أنا مش طفل، أنا كبير، فيه حاجة في الدنيا اسمها بتغلط في شخص بتقوله أنت كبير؟ مسمعتهاش قبل كده الصراحة، أنا بحترم كل الزملاء قدام أو جداد كلنا زملاء في شغل واحد، وأكيد بحترم الكبير قبل الصغير، اللي بيحترم نفسه فبيحترمه الناس، وأنا عمري ما غلط في زميل أو زميلة، ولا عمري أغلط.

واختتم درويش حديثه: أنا ممكن أزعل من موقف، بس أغلط فيه مش تربيتي، أغلط في حد في التليفون أو على فيس بوك؟ أروح أغلط في وشه واللي معاشرني عارفين عني ده، بس كده.. وده للتوضيح نقفل القصة الغريبة دي.