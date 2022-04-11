النائب أحمد دياب: حرصنا على الاستماع للجميع بتعديلات قانون الرياضة.. والملاحظات ضمت الإعلام الرياضى واللائحة التنفيذية«صور وفيديو»

/691485/النائب-أحمد-دياب-حرصنا-على-الاستماع-للجميع-بتعديلات-قانون-الرياضة-والملاحظات-ضمت-الإعلام-الرياضى-واللائحة-التنفيذيةصور-وفيديو

أكد النائب أحمد دياب، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، حرص اللجنة طوال الفترة الماضية على الاستماع للجميع وذوى الصفة والاختصاص بشأن التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، مؤكدًا على أن هذا النهج نتج عنه عدة ملاحظات على البنود المقدمة سيتم عرضها بالمناقشات الخاصة بالمواد .

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، الإثنين، حيث مواصلة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل "بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى بعد الانتهاء من جلسات الاستماع والبدء فى مناقشة البنود "مادة ..مادة".

ولفت النائب أحمد دياب إلى أن ملاحظات جلسات الاستماع تمحورت حول 3نقاط هى الإعلام الرياضى وضوابطه الجديدة بالتعديلات المطروحة، وأيضا الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمديرين التنفيذين وطريقة التعيين، بجانب اللائحة التنفيذية للقانون وضرورة أن يكون هناك ترجمة حقيقة لنصوص القانون وليس خروج عن النصوص.

النائب أحمد دياب: حرصنا على الاستماع للجميع بتعديلات قانون الرياضة..والملاحظات ضمت الإعلام الرياضى واللائحة التنفيذية

وكان النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة قد أكد بأن اجتماع اليوم يأتى بعد عقد نحو 13 جلسة استماع مع جميع رموز العمل الرياضى فى مصر وذوى الصفة والمهتمين بالمنظومة الرياضية حتى تكون جميع الرؤى والأفكار بشأن التعديلات الجديدة لقانون الرياضة أمام الجميع ومتوافق عليها دون أى إشكالية.

ولفت رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن اللجنة قررت هذه المناقشات والاستماع لجميع وجهات النظر قبل مناقشتها للمواد حتى تكون الصورة واضحة أمام اللجنة والحكومة لكل الأفكار والرؤى التى تدور بأذهان المهتمين بالمنظومة الرياضية مؤكدا على أنه بالمناقشة لكل مادة سيتم عرض ملاحظات كل فئة من الفئات التى حضرت خلال جلسات الاستماع وأبدت رؤيتها بشأن هذه المواد.