/691484/كارلوس-كيروش-يوجة-رسالة-مؤثرة-للجماهير-المصرية-بعد-رحيله-من-تدريب-منتخب-مصر-صور

حرص البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على توجيه رسالة وداع للاعبين والجماهير المصرية، بعد تأكيد رحيله عن المنتخب المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب كارلوش كيروش عبر حسابة الرسمي"تويتر"،:لجميع ‏الجماهير المصرية أنصارنا فريق أحلام الموظفين الودودين والسحريين،وإلى لاعبي فريقي الرائعين.

‏ وأختتم:" كل بداية جديدة تبدأ مع وداع مؤلم تعني أن قلوبنا مليئة بالامتنان والاحترام، والصداقة هذه هي مشاعري الآن".

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميا، رحيل المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، كارلوس كيروش، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

رحيل كيروش عن تدريب المنتخب

وكان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، منح المدرب البرتغالي على راحة سلبية لحين الفصل في شكوى مصر للفيفا لإعادة مباراتها مع منتخب السنغال المؤهلة لكأس العالم 2022.

فشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمس أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

محمد صلاح يلمح بالإعتزال دولياً

وحرص وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة المنتخب الوطني الأول بعد المباراة، في غرفة الملابس، والتي اشاد فيها بمجهود الفريق أمام بطل إفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال كلمته في وجود وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، موجه كلماته لفريق المنتخب، وقال: "كان ليا الشرف اللعب مع الجيل الحالي في المنتخب"

وأضاف: "سواء كنت متواجد في المنتخب أو غير ذلك، بكرر كلامي تاني أنه كان ليا الشرف في اللعب مع الجيل الحالي".

وزير الرياضة يقطع حديث صلاح عن الظهور الأخير

وجاء حديث محمد صلاح بتعبيرات ندم وحسرة، والتي اشارت في تعبيراته أنه اللقاء الأخير أو التواجد الأخير، والتي جاءت بكلمات وداع وليس تشجيع.

وقطع وزير الشباب والرياضة حديث محمد صلاح عن فترته مع المنتخب، والتي تبين أنه يودع الفريق، كما يبين في الفيديو التي نشرته موقع وزارة الشباب والرياضة على قطع وحذف بعض الكلمات من حديث صلاح في النهاية.