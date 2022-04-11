/691482/الجمعة-الشاعر-محمد-العتيبي-يطرح-أحدث-أعماله-الفنية-بعنوان-رمضان-شهر-البركة

يستعد المطرب محمد العتيبي لطرح عمل غنائي جديد بعنوان “رمضان شهر البركة”، وذلك في يوم الجمعة المقبل عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، اذ أنه انتهى من التسجيل الفعلي للعمل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث أعمال محمد العتيبي

وتعد أغنية رمضان شهر البركة من ألحان الملحن جواد علي، وتوزيع ومكس عمر منيري، وتم تسجيلها في استوديو صوت الحبـ أما عن الكليب فتم تصويره في بعض الأماكن الشعبية بأحياء القاهرة تحت إشراف المخرج شريف طلعت.

ويستعد العتبي أيضا لطرح عمل غنائي جديد يجمعه بالفنان وائل الفشني، خلال الفترة القليلة المقبلة، كما نجح الأخير في مشاركة حمادة هلال في مسلسله الرمضاني 2022 الذي يعرض على شاشة mbc مصر بعنوان “المداح”.

العتيبي ووائل الفشني

وائل الفشني هو مطرب في العقد الرابع من العمر، ولد تحديداً في مركز “الفشن” التابع لمحافظة بني سويف الواقعة غرب محافظة القاهرة، تأثر خلال مسيرته الغنائية بـ”أعظم المنشدين وهو القارئ الشيخ طه الفشني”، حاصل علي شهادة معهد الموسيقى العربية، شارك في بعض المسابقات الغنائية وعضو في لفيف من المؤسسات و الجمعيات الموسيقية الكبري المصرية.

معلومات حول وائل الفيشني

كانت بدايته مع الدراسة في المرحلة الابتدائية بمدارس الأزهر الشريف، ثم أنتقل إلي المرحلة الثانوية “الفنية”، وعن طريق لجنة قدرات خاصة تم إلتحاقه بالمعهد الموسيقي العربي، وبالرغم من من ذلك، فقط قرر عدم أكمال الدراسة بالمعهد وذلك نظراً لتألقه في عالم العزف.مطرب مصري، تربى على صوت واحد من أعظم المنشدين وهو القارئ الشيخ طه الفشني في مركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف غرب القاهرة، مما ساهم في تكوين ثقافته الفنية. وكانت دراسته في معهد الموسيقى العربية تأشيرة دخوله إلى الوسط الفني الذي طالما حلم بأن يكون جزء منه، مع اختلاف حلمه عن أحلام المواهب التي تشارك في برامج المسابقات الغنائية.

درس في مراحل التعليم الأولى في المدارس الأزهرية، وحصل على الشهادة الثانوية من التعليم الفني، ومن خلال لجنة قدرات خاصة التحق بمعهد الموسيقى العربية، لكن بسبب احترافه العزف لم يكمل دراسته في المعهد. شارك للمرة الأولى كعازف إيقاع مع فرقة «سويك» برئاسة الفنان رؤوف الجنيني، وقدم عزفًا ذا نمط مختلف، إذ أدخل الرق الشرقي على الموسيقى الغربية، واشتهر على نطاق كبير بعد أدائه لتترات مسلسلات “واحة الغروب، طايع”.