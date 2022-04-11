/691481/وزير-النقل-ومحافظ-الأقصر-يتفقدان-أعمال-تنفيذ-محور-شمال-الأقصر

دوت الخليج

الجولة جاءت بحضور اللواء حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ، والعميد باسم وليم مدير مشاريع محاور النيل بالهيئة الهندسية ، وقام الفريق بمراجعة أعمال المحور مع المهندسين العسكريين القائمين على المشروع حيث انه جارى تنفيذ أعمال صناعية عددها ٢٤ عمل صناعى عبارة عن ١٠ كوبرى علوى و٢ كوبرى سطحى و ٣ اعمال تغطيات و٤ اعمال توسعات للترع وعدد ٥ برابخ للحماية من السيول بنسبة تنفيذ ٢٧٪ .

تنفيذ الجسر الترابي للطريق في المناطق الصحراوية

حيث يجري العمل بكوبري علي نهر النيل بطول ٨٠٠ م ويتم أيضا تنفيذ الجسر الترابي للطريق في المناطق الصحراوية، وجاري تنفيذ باقى اعمال الجسور بالطريق بالتزامن مع تنفيذ قرارات نزع الملكية ،علما بأن طول الطريق بالمحور ١٨.٧ كيلومترا ويشتمل علي ٣ حارات مرورية بكل اتجاة باجمالى عرض ٢٨.٨م . المحور يساهم في اختصار زمن الرحلات بين المحافظات

وطالب الوزير بسرعة إنجاز المشروع للاستفادة منه، كما ان المحور يساهم في اختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن .