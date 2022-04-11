/691481/وزير-النقل-ومحافظ-الأقصر-يتفقدان-أعمال-تنفيذ-محور-شمال-الأقصر
أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر جولة تفقدية لمحور شمال الاقصر، وذلك فى إطار جولته بمحافظات الصعيد.
دوت الخليج
الجولة جاءت بحضور اللواء حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ، والعميد باسم وليم مدير مشاريع محاور النيل بالهيئة الهندسية ، وقام الفريق بمراجعة أعمال المحور مع المهندسين العسكريين القائمين على المشروع حيث انه جارى تنفيذ أعمال صناعية عددها ٢٤ عمل صناعى عبارة عن ١٠ كوبرى علوى و٢ كوبرى سطحى و ٣ اعمال تغطيات و٤ اعمال توسعات للترع وعدد ٥ برابخ للحماية من السيول بنسبة تنفيذ ٢٧٪ .
تنفيذ الجسر الترابي للطريق في المناطق الصحراوية
حيث يجري العمل بكوبري علي نهر النيل بطول ٨٠٠ م ويتم أيضا تنفيذ الجسر الترابي للطريق في المناطق الصحراوية، وجاري تنفيذ باقى اعمال الجسور بالطريق بالتزامن مع تنفيذ قرارات نزع الملكية ،علما بأن طول الطريق بالمحور ١٨.٧ كيلومترا ويشتمل علي ٣ حارات مرورية بكل اتجاة باجمالى عرض ٢٨.٨م . المحور يساهم في اختصار زمن الرحلات بين المحافظات
وطالب الوزير بسرعة إنجاز المشروع للاستفادة منه، كما ان المحور يساهم في اختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل ومحافظ الأقصر يتفقدان أعمال تنفيذ محور شمال الأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.