أبو هشيمة:عقدنا نحو 13جلسة استماع بشأن تعديلات قانون الرياضة وجميع الملاحظات تحت بصر اللجنة«فيديو وصور»

/691480/أبو-هشيمةعقدنا-نحو-13جلسة-استماع-بشأن-تعديلات-قانون-الرياضة-وجميع-الملاحظات-تحت-بصر-اللجنةفيديو-وصور

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل "بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى.

دوت الخليج

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة بأن اجتماع اليوم يأتى بعد عقد نحو 13 جلسة استماع مع جميع رموز العمل الرياضى فى مصر وذوى الصفة والمهتمين بالمنظومة الرياضية حتى تكون جميع الرؤى والأفكار بشأن التعديلات الجديدة لقانون الرياضة أمام الجميع ومتوافق عليها دون أى إشكالية.

ولفت رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن اللجنة قررت هذه المناقشات والاستماع لجميع وجهات النظر قبل مناقشتها للمواد حتى تكون الصورة واضحة أمام اللجنة والحكومة لكل الأفكار والرؤى التى تدور بأذهان المهتمين بالمنظومة الرياضية مؤكدا على أنه بالمناقشة لكل مادة سيتم عرض ملاحظات كل فئة من الفئات التى حضرت خلال جلسات الاستماع وأبدت رؤيتها بشأن هذه المواد.

أبو هشيمة:عقدنا نحو 13جلسة استماع بشأن تعديلات قانون الرياضة وجميع الملاحظات تحت بصر اللجنة