/691479/اختيار-الزميل-محمد-أسعد-المراسل-المثالي-بقسم-المحافظات-عن-شهر-مارس

في تقليد جديد انتهجه «دوت الخليج » لتشجيع وتحفيز محرريها ومراسليها بمختلف المحافظات والمصادر الصحفية ، قررت ادارة التحرير تكريم الزميل محمد أسعد مراسل محافظة قنا، نظرا لجهوده المتميزة خلال الشهر الماضي، حيث تم اختيار الزميل مراسلا مثاليا عن قسم المحافظات لشهر مارس الماضي.

الموضوعات الصحفية المتميزة

ونجح الزميل على مدار الشهر الماضي في تقديم العديد من الموضوعات الصحفية المتميزة التي اثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل كبير ، حيث وصلت مشاهداته على مدار الشهر لعشرات الملايين على صفحات موقع دوت الخليج وتحيا مصر لايف.

الطبيب المزيف

وكان من ابرز الموضوعات المتميزة الي قدمها الزميل هو كشف النقاب عن الطبيب المزيف بإحدى مستشفيات قنا والتي تسبب لقاءا اجراه مع احد المسئولين بالمحافظة في القبض على الدكتور المزيف الذي عمل ل 5 سنوات منتحلا صفة طبيب أمراض نسا.

قدم ايضا الزميل نماذج انسانية متميزة من المجتمع القناوي مثل شاروخان والنجعاوي والراقص مع الذئاب .. وتتنمى ادارة تحرير دوت الخليج للزميل وباقي الزملاء مزيد من التوفيق والجهد