/691478/النائبة-سحر-البزار-رئيس-منتدي-الشباب-البرلمانيبن-الدولي-تشارك-فى-مؤتمر-الحكومات-بدبي

وشارك مع النائبة سحر البزار وزيرة المرأه و الطفولة بدولة التشاد و نائبة المجلس الاتحاد الوطني الاماراتي بحضور وزيرة الدلة ميثاء الشماسي و وزيرة الدولة للتطوير الحكومي و المستقبل عهود الرومي، حيث بدأت المؤتمر بشكرها لدولة الإمارات علي استضافة هذا المؤتمر الهام ، ومعالي الوزير عهود الرومي علي الدعوة.

دوت الخليج

وتحدثت البزار خلال مشاركتها في المؤتمر قائلة:” بالنسبة لمصر رأينا السيدات يلتحقن بالحكومة في مناصب وزارية من الستينات و لكن لم نري دعما للمرأة كما رأيناه في آخر ٧ سنوات حين أصبح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا ف هو مؤمن بتمكين المرأة و من ذلك الحين تجدينا ٢٥% في مجلس الوزراء ، تجدينا ٤٤% في المجلس القومي لحقوق الانسان ، تحدينا ٥٦% في المجال الدبلوماسي ، تجدينا ٢٨% في البرلمان و ليس هذا فقط تجدين التمكين في الإطار التشريعي ففي ٢٠١٤ التشريعات منحنت حصة للمرأه في المحليات بنسبة ٢٥% و في التعديل الدستوري في ٢٠١٩ ايضا تم منح حصة تمثيل للبرلمان بنسبة ٢٥% للمرأة و ايضا لدينا الشيوخ به ١٤% سيدات”.

النائبة سحر البزار رئيس منتدي الشباب البرلمانيبن الدولي تشارك فى مؤتمر الحكومات بدبي

واستطردت:” بجانب التمكين التشريعي هناك جانب بناء القدرات لدينا الكثير من البرامج التدريبية لتمكين المرأة للحصول علي مناصب قيادية و بالإضافة الي بناء القدرات و الدعم التشريعي مصر في سنة ٢٠١٧ أطلقت اول إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة و كانت الاستراتيجيه الأولى في العالم تستهدف تمكين المرأة”.