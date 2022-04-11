/691478/النائبة-سحر-البزار-رئيس-منتدي-الشباب-البرلمانيبن-الدولي-تشارك-فى-مؤتمر-الحكومات-بدبي
شاركت النائبة سحر البزار رئيس منتدي الشباب البرلمانيبن الدولي فى مؤتمر الحكومات بدبي ، منوهة انها منصة حواريه عن دور الحكومات في دعم المرأه.
وشارك مع النائبة سحر البزار وزيرة المرأه و الطفولة بدولة التشاد و نائبة المجلس الاتحاد الوطني الاماراتي بحضور وزيرة الدلة ميثاء الشماسي و وزيرة الدولة للتطوير الحكومي و المستقبل عهود الرومي، حيث بدأت المؤتمر بشكرها لدولة الإمارات علي استضافة هذا المؤتمر الهام ، ومعالي الوزير عهود الرومي علي الدعوة.
دوت الخليج
وتحدثت البزار خلال مشاركتها في المؤتمر قائلة:” بالنسبة لمصر رأينا السيدات يلتحقن بالحكومة في مناصب وزارية من الستينات و لكن لم نري دعما للمرأة كما رأيناه في آخر ٧ سنوات حين أصبح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا ف هو مؤمن بتمكين المرأة و من ذلك الحين تجدينا ٢٥% في مجلس الوزراء ، تجدينا ٤٤% في المجلس القومي لحقوق الانسان ، تحدينا ٥٦% في المجال الدبلوماسي ، تجدينا ٢٨% في البرلمان و ليس هذا فقط تجدين التمكين في الإطار التشريعي ففي ٢٠١٤ التشريعات منحنت حصة للمرأه في المحليات بنسبة ٢٥% و في التعديل الدستوري في ٢٠١٩ ايضا تم منح حصة تمثيل للبرلمان بنسبة ٢٥% للمرأة و ايضا لدينا الشيوخ به ١٤% سيدات”.
النائبة سحر البزار رئيس منتدي الشباب البرلمانيبن الدولي تشارك فى مؤتمر الحكومات بدبي
واستطردت:” بجانب التمكين التشريعي هناك جانب بناء القدرات لدينا الكثير من البرامج التدريبية لتمكين المرأة للحصول علي مناصب قيادية و بالإضافة الي بناء القدرات و الدعم التشريعي مصر في سنة ٢٠١٧ أطلقت اول إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة و كانت الاستراتيجيه الأولى في العالم تستهدف تمكين المرأة”.
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