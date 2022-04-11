/691476/للمرة-الثانية-خلال-48-ساعة--العثور-على-طفل-حديث-الولادة-بالغربية

عثر أهالي قرية كفر كلا الباب بمدينة السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل علي طفل رضيع ملفوفا بقطعة من القماش داخل حقل قمح بجوار مقابر القرية وسط صراخات وبكاء مستمر وتم الدفع بسيارة إسعاف لايداعه داخل الحضانه بمستشفي السنطة العام وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة للتحقيق .

دوت الخليج وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور علي طفل رضيع مجهول الهوية داخل أرض قمح بقرية كفر كلا الباب بدائرة القسم . سيارة إسعاف لنقل الطفل الرضيع إلي قسم الحضانات بمستشفي السنطة العام وانتقلت القيادات الأمنية إلي موقع الواقعة كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الطفل الرضيع إلي قسم الحضانات بمستشفي السنطة العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة .

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