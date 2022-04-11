/691472/المشاركة-المجتمعية-وبناء-الدولة-عنوان-ندوة-بمجمع-اعلام-زفتى

دوت الخليج

تحدث على هامش الندوة الدكتور أحمد حسين محمد حسن أستاذ الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة ، أن أول آليات بناء الدولة الحديثة هو بناء الإنسان فالدول تبنى بالعلم والبحث العلمي والإنسان يبنى بالعلم والاخلاق.

مفهوم المشاركة المجتمعية

وأوضح مفهوم المشاركة المجتمعية عمومًا وهو اشتراك الجماهير (الشعب) أو من ينوب عنهم في الحياه السياسية أو الاجتماعية والسياسية ورسم الأهداف العامة للدولة والمجتمع . و أكد على أن المشاركة المجتمعية تعد ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات وتقاس مؤشرات الخطط على مدى اشراك المجتمع المحلى في اتخاذ القرار.

المشاركة المجتمعية قد تكون بالمال أو الجهد والعمل أو بالرأي

وأضاف الدكتور أحمد أن المشاركة المجتمعية قد تكون بالمال أو الجهد والعمل أو بالرأي، مشيراً أن أساليب المشاركة المجتمعية تحدث بعدة طرق و المشاركة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. وأنواع المشاركة (المشاركة الشكلية ـــ المشاركة في جمع وإعطاء المعلومات ـــ المشاركة بالتشاور ــ المشاركة الوظيفية والتفاعلية).

وأشار الى أهمية المشاركة المجتمعية، وتطرق إلى أهداف المشاركة المجتمعية هو الارتقاء بالعمل من كافة جوانبه وتحقيق النجاح للعملية التنموية. وفى نهاية الندوة تم إجراء حوار نقاشي بين المحاضر والجمهور والذى نتج عنه بعض التوصيات منها تشجيع العمل التطوعي بإتاحة الفرص امام مساهمة الشباب بخلق قيادات جديدة وتكريمهم ووضع برنامج امتياز وحوافز لهم و تفعيل دور اتحادات الطلاب في المدارس والجامعات حتى يتم إعداد الشباب للمشاركة السياسية في مرحلة سنية متقدمة.

موظفي وموظفات المصالح الحكومية

شارك في الندوة عدد من موظفي وموظفات المصالح الحكومية، وأدارها السيد سعد الله الغرباوى إخصائي إعلام بالمجمع تحت إشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الإعلام وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.