رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

وأكد المحرصاوى فى بيان اليوم أن ذكرى العاشر من رمضان عزيزة وغالية على قلب كل مصرى، موضحا أنها تزامنت مع الاحتفاء بمرور 1082 عاما على تأسيس الجامع الأزهر وأيضا الاحتفاء بمرور 49 عاما على تلاحم الشعب المصرى وجيشه فى الدفاع عن وطنه وتتويج مسيرته بالانتصار على عدوه، وهما من الذكريات العزيزة على كل مصرى محب لوطنه.
وأشار إلى أن الأزهر حافظ على نسيج الوطن وعمل على نشر الوسطية والاعتدال فقام بحماية المجتمع من مضار التشدد والمغالاة ومن مضار الإفراط والتفريط، موضحا أنه كان لرجال الأزهر مواقفهم المشهودة فى جمع المواطنين على كلمة واحدة للدفاع عن أعراضهم وبلادهم يحفزون بالكلمة ويقفون على المنابر فيلتف الناس حولهم ويصعدون الجبهات فيقف الجنود خلفهم مرددين الله أكبر الله أكبر نموت نموت فداء للوطن.
وأشار المحرصاوى إلى أن هذه الذكريات الجميلة تحل علينا بنسائمها فى شهر مبارك لتذكرنا بعظمة من سبقونا فى الدفاع عن أوطانهم والحفاظ على نسيجه وهو ما يدعونا للسير على خطاهم واقتفاء أثرهم.
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