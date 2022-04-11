خالد عبدالعال يستعرض مع سفير الأردن تطوير القاهرة التاريخية

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين مصر والمملكة الأردنية على مر التاريخ والتى تبدو واضحة فى توافق الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين.
واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أعمال التطوير غير المسبوقة التى شهدتها القاهرة خلال الـ7 سنوات فى عهد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى خصوصا فى مجال إنشاء الطرق والمحاور الجديدة وأثرها على الحركة المرورية بالعاصمة، وأعمال تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة الفسطاط وجهود رفع مستوى النظافة التى أكد السفير الأردنى أنها شهدت تحسنا ملحوظا.
وأشاد السفير أمجد العضايلة بالإنجازات الجارية على أرض القاهرة، مشيرا إلى أنه لا يكاد يمر شهر إلا وهناك إنجاز جديد، كما أكد أنه أصبح هناك سيولة مرورية بالقاهرة بعد المحاور الجديدة التى تم انشائها.
وأضاف سفير الأردن بالقاهرة أن ما تشهده مصر فى السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يثير فخر وإعجاب كل عربى.
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