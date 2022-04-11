الرعاية الصحية: العنصر البشرى شركاء نجاح فى مشروع التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامجًا للتهيئة العامة لكافة العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها المختلفة بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).





ويأتى البرنامج وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وذلك بهدف توحيد الرؤية والرسالة والأهداف العامة لدى جميع العاملين تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبار العنصر البشرى هو الثروة الحقيقية للهيئة، حيث أشارت الهيئة أنهم شركاء نجاح فى مشروع التأمين الصحى الشامل وليسوا موظفين وحسب.

وأوضح بيان الهيئة، أن برنامج التهيئة يرتكز على عدة محاور بدءًا من الرؤية والرسالة، مرورًا بالتعريف بقيادات الهيئة، والهيكل التنظيمى بالمقر الرئيسى، وما يوازيه بالفرع والمنشأة وصولًا إلى شرح نظم التشغيل، ومبادئ مكافحة العدوى وكذلك مبادئ الجودة الصحية ومبادئ السلامة والصحة المهنية وهوما يضمن تعزيز التحسين المستمر لبيئة العمل لتكون صحية وآمنة، بما ينعكس على مستوى الإداء التشغيلى وطبيعة الخدمات المقدمة.

وتابع البيان، يستمر البرنامج الذى تم إطلاقه، اليوم، عبر تطبيق على مدار شهر، بواقع محاضرتين يوميًا، وهو ما يحقق التناغم فى توحيد الرؤية والرسالة ومعايير العمل المنظبطة والمطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بين كافة العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

وأضاف البيان، أنه سيعقب برنامج التهيئة العام، برنامجًا تدريبيا فنيًا مكثفًا لكل إدارة بالمقر الرئيسى من خلال المدير العام للإدارة، بحيث تنتقل المعلومات الخاصة بتلك الإدارة لجميع العاملين بجميع فروعها الهيئة بالمحافظات، بما يضمن وصول رؤية الهيئة والإدارة ونظم التشغيل وأدلة العمل لكافة القطاعات بكافة محافظات الهيئة بالمحافظات الثلاث لمنظومة التامين الصحى الشامل.