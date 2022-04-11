/691435/الآن-رابط-الاستعلام-عن-التأمينات-الاجتماعية-بالرقم-القومي-2022

في ظل التحول الرقمي الذي تتجه إليه الدولة حاليا، أتاحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر بوابتها الرسمية مجموعة من الخدمات التي تقدمها لأصحاب التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك من أجل الحصول على الخدمات التأمينية بسهولة ويسر.

دوت الخليج

ومن ضمن الخدمات التي يقدمها موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، والتي يبحث عنها كثيرون من أصحاب التأمينات والمعاشات، هو رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي 2022.

ويقدم موقع «دوت الخليج» للقراء رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي 2022 وذلك لتقليل عامل الوقت وتوفير الجهد وتقليل التزاحم أمام مكاتب التأمينات الاجتماعية، ويمكن ذلك من خلال الدخول على الرابط التالي

خطوات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية 2022 في مصر

بعد الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، يقوم الراغب في الحصول على الخدمة، باتباع الخطوات التالية:

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى. الضغط على بدء الخدمة. يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم. يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت. يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب. بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

ويعتبر الرقم التأمينى هو النواه الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وانشاء سجل يشمل، إلى جانب بيانات الرقم التأمينى، بيانات الاسم ثلاثيا , وإسم الأم, ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد.

خدمات التأمينات الاجتاعية

ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خدمة المؤمن عليهم، خدمة أصحاب الأعمال، خدمة أصحاب المعاشات، خدمات المستفيدين، خدمات القائمين بالصرف، خدمات لغير المصريين.

وتختص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالعمل على توفير مجموعة من الخدمات، من بينها توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في مصر، من خلال إدراجهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، إضافة إلى تحصيل الاشتراكات المقررة طبقا للقانون، والاستثمار الأمثل لفا\ض الأموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، إلى جانب صرف تعويض عن الأجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي المؤقت، نتيجة إصابة العمل، أو نتيجةمرض، وذلك فيما يخص المؤمن عليم بالقطاع الخاص، وصرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.