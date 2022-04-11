/691474/تفاجأنا-أول-تعليق-من-الشركة-المنتجة-لـ-مسلسل-سوتس-على-أزمة-وقف-عرضه

خرجت الشركة المنتجة لـ مسلسل سوتس بالعربي، للرد على الأنباء المتداولة بشأن مرور العمل في أزمة حادة بعد أن قامت شركة الملابس المصنعة لأزياء أحمد داود وأسر ياسين في العمل برفع دعوة قضائة عليه ومطالبات بوقفه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من الشركة المنتجة لـ مسلسل سوتس على أزمة وقفه

أصدرت شكرة تي فجين المنتجة لمسلسل سوتس، بيان إعلام جاء فيه: “فوجئنا بأنباء تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، عن إجراءات قضائية من شركة ملابس جاهزة، تدعي أن لها مستحقات مالية عن توريد بدل لمسلسل شهير حقق نسب مشاهدة عالية، وعمدت إلى خلط الحقائق وإدخال الغش على الجمهور”.

وتابع البيان: “ويهم الشركة أن تؤكد أنها غير مدينة لأحد، وأن سمعتها التي اكتسبتها على مدار عشرين عاما تقريبا تشهد لها بالالتزام في معاملاتها المالية؛ وقد وكلت الشركة مكتب الدكتور حسام لطفي للتصدي لأدعياء الشهرة بكل حزم، ومسائلتهم عن التشهير المتعمد بالسب والقذف، وارتكاب جريمة تهديد يعاقب عليها القانون بعقوبة الجناية”.

واختتمت الشركة في بيانها: “سنطالب بتعويضات مدنية بعشرين مليون جنيه، جراء ما لحقناه من أضرار أدبية ومالية”.

بيان وقف مسلسل سوتس

وكان أصدر مكتب المحامي كمال شعيب بيان جاء فيه: “يعلن المكتب بصفته المستشار القانونى لشركة أورنجسكوير الرائدة في تجارة البدل والملابس الرجالى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة تي فيجين للإنتاج الإعلامي والتي يمثلها السيد طارق الجناينى منتج مسلسل (سوتس بالعربي) حيث حصلت تلك الشركة على كامل ملابس وبدل نجوم فريق عمل مسلسل (سوتس بالعربي) المذاع حاليا على قناة (سى بى سي)، وذلك دون سداد ثمن تلك الملابس والبدل والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 2 مليون و700 ألف جنيه مصري تقريبا، وأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية، ضد ممثل الشركة سالفة الذكر فضلا عن تحديد أقرب جلسة لنظر دعوى وقف عرض المسلسل حتى حصول شركة أورنجسكوير على كامل حقوقها، عن استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها”.

أبطال مسلسل سوتس

جدير بالذكر أن مسلسل«Suits بالعربي» بطولة الفنان آسر ياسين، الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك، ريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد،