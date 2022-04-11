/691470/تحت-شعار-وصل-الخير-شباب-الأقصر-يواصلون-توزيع-كراتين-حياة-كريمة-بإسنا
واصل شباب محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، العمل على توزيع كراتين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على القرى والنجوع فى مدن إسنا وأرمنت، والتي انطلقت تحت شعار "وصل الخير"، وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والمجتمعي.
دوت الخليج
الدكتورة نسمة الشاطر مسئولة توزيع كراتين "حياة كريمة" بالأقصر، أوضحت أنه خلال أيام شهر رمضان المبارك، أنه مع دخول شهر رمضان المبارك تم البدء فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر توزيع أكثر من 4 آلاف كرتونة على قرى مدينة إسنا، موضحاً أن كرتونة المواد الغذائية تزن 12 كيلو جراما، وتتكون من "مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول، وبلح وياميش رمضان.
التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية
وأشارت نسمة الشاطر، أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمركز للتمكن من توحيد قاعدة بيانات للأسر المستحقة للدعم، ويتم تسجيل من يحصل على الكرتونة لضمان عدم التكرار، ووصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.
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