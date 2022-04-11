/691468/الشيوخ-ينتهى-من-قانون-التأمين-الموحد-ويرفع-جلساته-دون-تحديد-موعد-لاحق

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

دوت الخليج

ولم يحدد رئيس مجلس الشيوخ، موعد عودة الانعقاد للمجلس، حيث أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه سيتم إخطار الأعضاء بالموعد.

من الحديث بالذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد يستهدف، معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، و ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.

الشيوخ ينتهى من قانون التأمين الموحد.. ويرفع جلساته دون تحديد موعد لاحق

كما استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.