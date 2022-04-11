/691463/نائبة-بني-سويف-تهنئ-الرئيس-السيسى-بذكرى-إنتصارات-العاشر-من-رمضان

وجهت النائبة الدكتورة حنان عبدالحميد سليمان عضو مجلس الشيوخ، عن محافظة بني سويف ، التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ،وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بذكرى العاشر من رمضان، الذي اتخذ فيه بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل محمد أنور السادات- طيب الله ثراه- قراره بتحرير الأرض من دنس الاحتلال.

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وقالت " سليمان " فى تهنئتها: يطيب لي بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أبناء محافظة بني سويف أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك الذكرى الغالية والتى يعتز بها الشعب المصرى و الشاهدة على بسالة الجندي المصري و معدنه الاصيل و صموده و اخلاصه.

أنهت قواتنا المسلحة أسطورة الجيش الذي لا يُقهر

وتابعت " حنان سليمان " : أنه في ذكري هذا اليوم العظيم أنهت قواتنا المسلحة أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، حيث سطر الجيش المصري ملحمة تاريخية أصبحت تُدرس في كافة المعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية في العالم أجمع ،كما أن هذا اليوم مصدر مجد و فخر للقوات المسلحة المصرية وللمقاتل المصري الذى ضرب أروع الأمثلة في الاستبسال والتخطيط والتنفيذ الدقيق، موجهًا التحية لكل المشاركين في هذا النصر العظيم، ومقدمًا الاعتزاز والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على عزة وكرامة مصرنا الحبيبة.

واضافت " عضو مجلس الشيوخ" أدعو الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية عليكم وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والنجاح والازدهار، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهودكم وجهود رجالها المخلصين.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.

ووجهت التحية والتقدير لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين صنعوا من نسيج أرواحهم وذكى دمائهم ملحمة النصر الخالد ، وأعادوا لمصر عزتها وكرامتها.