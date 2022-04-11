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/691462/الفريق-عبد-المنعم-التراس-من-البرلمان-هناك--تعاون-منظم-بين-الجهات-المعنية-والوزارات-في-منظومة-التطوير-المؤسسي-للمخلفات-الصلبة
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك تكامل و تعاون منظم بين الجهات المعنية والوزارات في مجال منظومة التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة.
دوت الخليج
و قال الفريق التراس: الرئيس السيسي يهتم بهذا الملف و على المواطن أن يطمئن أنه في يد أمينة، الرئيس السيسي القوي الأمين و هو أمين على البلد.
رئيس الهيئة العربية للتصنيع : الرئيس السيسي القوي الأمين على البلد
و أضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع: " المنظومة تعمل تحت إشراف الرئيس السيسي و عقدنا اكثر من اجتماع في الاتحادية و الرئيس يهتم أيضا بملف الحفاظ على البيئة و المناخ.
الفريق عبد المنعم التراس : الانجازات خلقت سوق ضخم جاذب للشركات الاجنبية
و قال الفريق التراس، أن المجموعة الوزارية سافرت ألمانيا مرتين كأحد الدول المتميزة في هذا المجال و سافرت مع الوزراء و شاهدنا، كيف تدار المنظومة و عقدنا مع المختصين في ألمانيا اجتماعات لدراسة الأمر.
و أضاف: " لم يكن الامر تخطيط عشوائى و إنما منظومة بشكل متكامل جدا و منظومة كبيرة و تحتاج وعي.
وقال الفريق التراس: "الاستفادة من هذه المشروعات فرصة للشباب في مشروعات متنوعة حيث تتم إعادة تدوير المخلفات و الفرز منه البلاستيك و المعادن.
و قال الفريق التراس: " يتم عقد اجتماعات فنية بخصوص المشروع و نجري اتصالات مع الوزراء يوميا و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لحل المشكلات و التحديات التي تواجهنا و المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع بسبب التداخلات بين الجهات.
و أضاف: لكن يتم التغلب على المشكلات و المعوقات و نسعى للاستفادة من المشروعات القومية الكبيرة و ما يتم في مصر من مشروعات في كافة أوجه الحياة تعليم صحة و بنية تحتية لم يحدث من قبل سواء حجما او نوعا و لا أعتقد أنه يتكرر و لا يستطيع أحد ان يكرره فما يحدث خلق سوق ضخم جاذب للشركات الاجنبية التي تسعي للعمل في مصر و سعيد بالتطور و التحسن و التطور الكبير الحادث في الدولة المصرية و بهذا التعاون سنكون في مكان آخر.
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