/691459/علي-قاسم-ينضم-للتنظيم-الداعشي-في-مسلسل-العائدون

يتألق الفنان الشاب علي قاسم في مسلسل العائدون، الذي يخوض به الفنان أمينة خليل بجانب الفنان أمير كرارة، السباق الرمضاني لعام 2022، اذ أنه يحقق نجاحات بالغة خلال فترة عرضه.

دوت الخليج يرصد دور علي قاسم في مسلسل العائدون

ويجسد علي قاسم خلال الأحداث المقبلة من العمل، دور إحدى الشباب المنضمين للتنظيم الداعشي، الذي يتصدى له أمير كرارة وأمينة خليل من بداية عرض العمل على شاشة التليفزيون في رمضان 2022.

وأعرب القاسم عن سعادته بمشاركته في مسلسل العائدون، مؤكداً أن الشخصية التي يلعبها سيكون لها دور في قلب موازين الأحداث رأسا على عقب، مشيرا إلى أنه جاء ترشيحه من المخرج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن ينتهي القاسم من تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة.

مسلسل العائدون

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

أحداث مسلسل العائدون

ودارت بداية الحلقة رفض محمد عادل لتقيدم عمل سياسي ديني، وان يريد أن يكون الفيلم الذي سينتجه اجتماعي بسيط يرصد قضية شاب ومعاناته مع الهجرة بعيد عن جميع الأعمال السياسية والتعذيب، ويظهر صفوان الذي تسبب في قتل سارة، بأنه أحد أعضاء الجهاز الذي يحرك جماعة داعش للخلافة، اذ أنه يعترف لرئيسه بأن سارة قامت بالانتحار ولم يتسبب أحد في قتلها كما يظن.

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يتقابل رئيس تنظيم داعش، مع زياف الذي تسبب في قتل محمد فراج، ويتحدث معه عن محاولته لتأمين نفسه وأن يعرف أنه يدبر أمور من وراءه بشأن الجماعة وداعش، ثم يتحدث معه عن وجوده في مصر الذي يمثل انتصار كبير وسيطرة على كل الجهات العربية، ثم يطلب منه بطريقة غير مباشرة للتخلص من صديقه، لكنه يخبره بأنه بايعه على السمع والطاعة، فيهدده بمعرفة سر أمواله الذي يخبأه من وراء سيده، مشيرا أنه يجب هدفه أن يكون لمصلحة الخلافة وليست لشخص، وتنتهي الحلقة التاسعة من مسلسل العائدون بظهور خاص للفنان محمد ممدوح الذي من المقرر أن سيحاول مع علاء لتجنيده.