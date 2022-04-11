ننشر موعد امتحانات العملي للصف الثاني الإعدادي 2022

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يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، خاصة مع انتشار عدد من الجداول والخرائط الزمنية المختلفة، والتي وضعت الطلاب في حيرة.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «دوت الخليج»، المواعيد وجداول الامتحانات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى المواعيد النهائية التي أعلنت عنها مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

موعد امتحان العملى للصف الثانى الاعدادى 2022

وفقًا لما هو مدرج بالجدول الزمني لوزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر انطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في شهر مايو وتنتهي في ذات الشهر، على عكس امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، والتي تستمر لشهر يونيو.

موعد امتحانات العملي للصف الثاني الإعدادي 2022 وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثاني للمرحلة الإعدادية بداية من السبت 7 مايو المقبل، وحتى الخميس12 من الشهر نفسه (أي لمدة 6 أيام)، وهذا وفقًا لما أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

فيما تنطلق امتحانات الصف الرابع الإعدادي في الأحد 8 مايو وتنتهي الخميس 12 مايو.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية

أما فيما يخص الدبلومات الفنية، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاق امتحانات العملية والمعملية في 21 مايو المقبل، على أن يتم البدء في أعمال تقدير الدرجات في 24 يونيو، وبالنسبة للامتحانات العملية، فمن المقرر انطلاقها في 11 يونيو.

موعد انتحانات الثانوية العامة كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد انطلاق امتحانات إتمام شهادة لاالثانوية العامة، والتي من المقرر لها أن تكون في 11 يونيو.

ضوابط الامتحانات

وقد وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الضوابط لجميع عناصر المنظومة التعليمية المشاركة في امتحانات نهاية العام، وتضمنت: - التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022. - عدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك - تلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعلانها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية - استمرار المناهج الدراسية طبقا لخطة توزيع المناهج المعتمدوة من السلطة المختصة - الالتزام بالواصفات الفنية للورقة المتحانية الخاصة بكل مادة.