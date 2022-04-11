السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى نصر العاشر من رمضان

حرصت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تهنئة الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث نشرت بوست عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك وكتبت "كل عام وشعب مصر وقواته المسلحة بكل الخير، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، الذي جسد فيه أبناء الشعب المصري ملحمة فداء للدفاع عن الوطن وتحرير أراضي، سيظل هذا اليوم رمزا للفخر والعزة والكرامة، مكتوبا بحروف من نور في قلب التاريخ، فما حققته قواتنا المسلحة من نصر مجيد سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل". تهنئة السيدة انتصار السيسي

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