الرئيس السيسى يهنئ المصريين بذكرى العاشر من رمضان

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشعب المصري بأسمى آيات التهنئة والتحية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان المجيدة. ودعا الرئيس السيسى، الله أن يحفظ مصر أبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب، وتوفيق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام. وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستوراً ومنهجا في بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن".

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