المجلس القومي للمرأة يهنىء رئيس الجمهورية بذكرى نصر العاشر من رمضان

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع أعضائه وعضواته، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات بخالص التهانى إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وإلى القوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لنصر العاشر من رمضان.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن يوم العاشر من رمضان سوف يظل عاما بعد عام ذكرى غالية على قلب كل مصرى ومصرية ، فهو ذكرى النصر والعزة والكرامة، ويعد مناسبة هامة لتعريف الأجيال الجديدة بأبطال هذا النصر العظيم وبالعبر والدروس المستفادة منه ، و فرصة لغرس قيم حب الوطن والانتماء اليه لدى الأجيال الجديدة وأن يدركوا قيمة أن ينعم وطننا الغالى بالأمن والأمان والسلام .
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