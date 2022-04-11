فعاليات جلسات الدوار بمحافظة المنيا

فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية ، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا وبمشاركة مديرية الأوقاف، عددا من جلسات الدوار على التوازى ، استهدفت سيدات ورجال بقرى مراكز المحافظة ، خلال الفترة من 4 وحتى 11 ابريل.

هذا وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

وتجدر الإشارة إلي أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية ١٠ مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة .