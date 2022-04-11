هندسة القاهرة تفوز بالمركزين الأول والرابع فى مسابقة دولية للزراعة الحضرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريقين من طلاب كلية الهندسة بالمركز الأول والجائزة الأولى من طلاب قسم الهندسة المعمارية، وبالمركز الرابع من طلاب برنامج الساعات المعتمدة، فى المنافسة النهائية للمسابقة الدولية للزراعة الحضرية 2022 Urban Farm فى نسختها الرابعة، والتى نظمتها جامعة بولونيا.





وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين فى المسابقة بالمركزين الأول والرابع، مؤكدا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة فى المسابقات المحلية والدولية فى مختلف المجالات سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، والفوز بمراكز متقدمة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تنمية روح الابتكار والإبداع والإتقان فى كل أعمال أبنائها، وإحداث التكامل فى المجالات التى يدرسونها، بالإضافة إلى تشجيعهم على التواصل مع أقرانهم من مختلف الجامعات العالمية، ودعم المشروعات الطلابية التى تهدف إيجاد حلول مبتكرة فى مختلف المجالات، والمشاركة فى المسابقات الدولية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن فريقى كلية الهندسة شاركا فى المسابقة الدولية للزراعة الحضرية بمشروعين ابتكاريين فى مجال الزراعة الحضرية بالمدن لتطوير موقع حديقة مركزية فى مدينة بولونيا، موضحا أن فريق قسم الهندسة المعمارية الفائز بالمركز الأول ضمن فريق عمل مع طلاب إيطاليين من تخصصات مختلفة، قدم مشروعا لتطوير موقع أحد أكبر حدائق بولونيا لتحويله إلى موقع ذكى يحقق أهداف التنمية المستدامة، وقدم فريق برنامج الساعات المعتمدة مشروعا ابتكاريا بإسم انتلوب Entoloop.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن المسابقة الدولية للزراعة الحضرية تساهم فى حل المشكلات الحالية للمدن، ومواجهة الزيادة فى عدد سكان الحضر، وعمل تطبيقات للزراعة الحضرية الخضراء بأسلوب معمارى مستدام وذكى يتماشى مع أحدث النظم والتكنولوجيا، وجعل المدن أكثر استدامة لمواجهة التغير المناخى وتعزيز النمو الاقتصادى والاقتصاديات الجديدة بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.

ولفت الدكتور محسن أبو النجا أستاذ الهندسة المعمارية والتنمية المستدامة والمشرف على فرق طلاب هندسة القاهرة، إلى أن المسابقة ضمت 22 فريقا تأهل منهم للمرحلة النهائية 10 فرق من 18 جامعة دولية يمثلون 15 دولة هى السويد، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، والبرازيل، والهند، وروسيا، والمكسيك، وتنزانيا، وفيتنام، وباكستان، وتركيا، بالإضافة إلى مصر التى شاركت بـ 3 مجموعات طلابية من جامعة القاهرة.

وتابع الدكتور محسن أبو النجا، أن فريقى كلية الهندسة الفائزين حصلا على التشجيع والدعم الكامل من رئيس الجامعة،وتمكنا من تحقيق الفوز المشرف لمصر والجامعة، وشاركا فى عرض مشروعاتهم المبتكرة أمام لجنة التحكيم الدولية فى الحفل النهائى عبر الإنترنت نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا، موضحا أن الفريق الأول ضم الطلاب (رنا سمير، ولمياء جمال، وعبد الرحمن عبد الله)، وضم الفريق الثانى الطلاب (نورين كرار، وآية المركبى، وأميرة سيد).

جدير بالذكر أن المسابقة الدولية للزراعة الحضرية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولى متعدد التخصصات بين الجامعات على المستوى العالمى، وتصميم أنظمة الزراعة الحضرية الذكية والمبتكرة التى تدمج أفضل الابتكارات والحلول المعمارية والتكنولوجيا لإنتاج الغذاء النظيف فى البيئات الحضرية.