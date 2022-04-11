مفتى الجمهورية يتسلَّم رسالة من شيخ الإسلام فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، صباح اليوم، وفدًا تايلانديًّا برئاسة الشيخ ديريك بمونماليرت ممثل شيخ الإسلام فى تايلاند، لبحث تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية وتايلاند.





وخلال اللقاء تحدَّث مفتى الجمهورية عن عمق العلاقات التاريخية والتعاون بين مصر وتايلاند، واهتمام الدار باستقبال الفتاوى من الخارج، وكيف كانت جائحة كورونا فرصة حقيقية للتلاقى العلمى من خلال الأسئلة التى استقبلتها دار الإفتاء المصرية من مسلمى الخارج.

كما استعرض المفتى طبيعة العمل بدار الإفتاء المصرية، وأنها أصبحت مصدرًا للإشعاع الإفتائى على مستوى العالم، مشيرًا إلى جهود الدار فى خدمة الإسلام والمسلمين، وسبل مواجهة الجماعات الإرهابية والفكر المتشدد، وكذلك جهود الدار فى تدريب الطلاب والأئمة من العاملين بالحقل الإفتائى وتأهيلهم لمواجهة الآراء المتطرفة والشاذة.

كذلك لفت المفتى النظر إلى إحدى زياراته إلى تايلاند، وملاحظته للتنوع الدينى الموجود هناك والعيش المشترك القائم بين أفراد الشعب، مؤكدًا أن مصر لديها أيضًا تجربة فريدة فى العيش المشترك والتعددية الدينية، وهو الأمر الذى احتضنه الإسلام وأرسى مبادئه النبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

تناول اللقاء أيضًا حديث المفتى عن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، الذى يعمل منذ 7 سنوات، وكيف أصبح أداةً رصدية وبحثية مهمة لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى فى مجال الفتوى، حيث يقدِّم الدعم العملى والفنى والشرعى اللازم لتمكين المؤسسة الإفتائية من تحديد الظاهرة وبيان أسبابها وسياقاتها المختلفة، والأطراف الفاعلة فيها، ومقولاتها وادعاءاتها، وصولًا إلى تقديم أطر وأسباب علاج تلك الظاهرة.

وأبدى المفتى استعداد دار الإفتاء لمزيد من التعاون خصوصا فى مجال تدريب الطلبة التايلانديين واستقبالهم لتدريبهم على مهارات الإفتاء وَفق برامج تعدها الدار.

من جانبه، أثنى الوفد التايلاندى برئاسة الشيخ ديريك بمونماليرت ممثل شيخ الإسلام فى تايلاند، على مجهودات الدار ومفتى الجمهورية، خصوصا فى مجال تدريب الطلبة ونشر صحيح الفتاوى ومواجهة الفكر المتطرف، فضلًا عن الجهود المبذولة من قِبل الدار على المستويين الداخلى والخارجى، والآليات المبتكرة لتجديد الخطاب الدينى، كما أبدى تطلعه لتوسيع أفق التعاون من خلال البرامج التدريبية التى تعدها الدار للتدريب على الإفتاء.

وفى نهاية اللقاء تسلَّم مفتى الجمهورية من رئيس الوفد التايلاندى رسالة شيخ الإسلام فى تايلاند، نقل من خلالها تحياته، وتهنئته للمفتى بمناسبة شهر رمضان المبارك، مثمِّنًا الجهود الكبيرة التى يقوم بها المفتى والمنهج والفتاوى العصرية التى تصدرها الدار والتى هى من الأهمية بمكان لاتخاذها ونشرها وتدريسها فى البلدان التى يعيش فيها أقليات مسلمة ومنها مملكة تايلاند.